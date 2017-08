Ketvirtadienio rytą policijos pareigūnai Mažeikių rajono pakraštyje sustabdė dviejų, kaip įtariama, narkotinėmis medžiagomis apsvaigusių telšiškių kelionę, tuo galbūt apsaugojo kitus eismo dalyvius nuo nelaimių.

Apie dešimtą valandą ryto Plinkšėse buvo sustabdytas automobilis „BMW 525“, vairuojamas galimai nuo narkotinių medžiagų apsvaigusio 29-erių metų telšiškio. Salone, keleivio vietoje, sėdėjo taip pat galimai apsvaigęs šešeriais metais jaunesnis to paties miesto gyventojas. Asmens kratos metu pas jį buvo rasti automobilio „SAAB 93“ dokumentai.

Kartu buvo patikrintas ir šis automobilis, jis stovėjo viešbučio Plinkšėse automobilių stovėjimo aikštelėje. Čia pareigūnų lauką radinys – mašinos salone rasta ir paimta augalinės kilmės

medžiaga, kuri, kaip įtariama, yra narkotinė medžiaga – kanapės ir jų dalys.

Įtariamasis, 24-erių metų telšiškis, sulaikytas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Liepos mėnesį Mažeikių rajone policijos pareigūnai užregistravo penkias nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis medžiagomis, liepą pareigūnai sulaikė pirmąjį asmenį, kuris įtariamas vairavęs automobilį apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų. Iš viso per septynis šių metų mėnesius mūsų rajone užregistruota dvidešimt nusikalstamų veikų, susijusių su narkotinėmis medžiagomis.