Keliaujantiems po Lietuvą ir besidomintiems jos gamta būtina užsukti į unikalų geologinio paveldo objektą – Respublikinį Vaclovo Into akmenų muziejų ir Akmenų parką Mosėdyje. Muziejaus kolekcijos pagrindą sudarė unikalūs akmenys, rasti melioruojamose Mosėdžio apylinkėse.

Šis muziejus pradėtas kurti 1957 m. tuo metu dar jauno gydytojo Vaclovo Into iniciatyva ir lėšomis, o oficialiai atidarytas 1979 m. Akmuo, iki to laiko buvęs didžiausia neganda šio krašto žmonėms, Vaclovo Into dėka tapo grožio simboliu. Mosėdyje sukaupta itin turtinga ir vertinga akmenų kolekcija patalpinta seno malūno pastate, o didesni rieduliai buvo išdėstyti po atviru dangumi Bartuvos upės slėnyje, Akmenų parke. Parko teritorija – net 15,65 ha, ją pagyvina, kraštovaizdį papildo per Akmenų parką tekanti Bartuva, iškasti tvenkinėliai.

Respublikinio V. Into akmenų muziejaus tikslas yra kaupti, tirti, restauruoti, eksponuoti, populiarinti ir apsaugoti įdomiausius, mokslui vertingiausius Lietuvos riedulius, atskleisti jų gamtinę įvairovę, prigimtį ir mokslinę pažintinę reikšmę, išryškinti jų gamtinį unikalumą. Jis tapo mėgstama gyventojų poilsio vieta, turistų iš viso pasaulio lankymo objektu. Kadangi daugelį metų riedulių ir akmenų, uolienų kolekcija rinkta ir tvarkyta konsultuojantis su žymiausiais Lietuvos geologais, dabar muziejus gali pasiūlyti vieną turtingiausių, apibūdintą ir eksponuoti paruoštą mineraloginių rinkinių.

Trijose muziejaus salėse pagal temas įrengtos ekspozicijos, kuriose pristatomos uolienos – Žemės istorijos liudininkės, uolienų kilmės istorijos raida, uolienų irimo ir virtimo nuosėdomis procesai. Atskira ekspozicija pristato vertingą suakmenėjusių gyvūnų ir augalų kolekciją, kuri iliustruoja Žemės evoliuciją ir gyvųjų organizmų atsiradimą. Mineralų kolekcijas muziejui dovanojo daug žymių geologų, keliautojų, todėl jis vertingas tiek dėl savo turtingos eksponatų gausos, tiek dėl Mosėdžio ir visos Lietuvos istorinės, kultūrinės reikšmės.

Parengta pagal Aplinkos ministerijos inf.