Lietuviai nuo senų laikų itin brangina bites ir jas mistifikuoja. Pagarbą šiems vabzdžiams mes išreiškiame net suteikdami jiems žmogiškų savybių – jos vienintelės iš visų gyvūnų ne „gaišta“, o, kaip ir žmogus, „miršta“.

O štai kamanės Lietuvoje nėra itin vertinamos, mat jos neneša medaus. Vis dėlto ekosistemai vienodai svarbūs šie abu bitiniai vabzdžiai ir galima net teigti, kad kamanės nudirba daugiau taip naudingų darbų.

Ar žinojote, kad net parduotuvių lentynose esantys lietuviški pomidorai yra užmezgami kamanių? Tad šįkart pakalbėkime apie šiuos nepelnytai nuvertinamus pūkuotuosius vabzdžius.

Savo pajėgumais bitės neprilygsta kamanėms

Dar nuo mokyklos laikų visi žinome, kad norint, jog žiedo piestelė būtų apvaisinta ir užaugintų vaisių, ji turi būti apdulkinta kuokelio žiedadulkėmis. Tad čia svarbų vaidmenį atlieka bitinių vabzdžių šeimos atstovai, kurie ir apdulkina žiedus, o mes jiems galime dėkoti, kad turime maisto. Verta pabrėžti, kad nors į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytos kamanės mažiau vertinamos dėl to, kad neneša medaus, jos neprilygsta bitėms savo pajėgumais apdulkinant augalus.

„Kamanės ir bitės nėra konkurentės, priešingai – jos gyvena ypatingoje darnoje. Dėl skirtingos kūno sandaros, kamanės apdulkina daug augalų, kurių neapdulkina bitės. Taip pat, nors kamanės, palyginti su bitėmis, atrodo lėtos, priešingai nei bitės, jos gali dirbti net nepalankiomis oro sąlygomis: dėl savo storų kailinukų jos pakelia vėsą ir karštį. Kamanės skraido net lietingomis, apniukusiomis dienomis arba pučiant vėjui, todėl, esant nepalankiam orui, tai yra vienintelės patikimos augalų apdulkintojos“, – sako bityną Alytaus rajone turinti bitininkė Violeta Rimšienė.

Kamanės – daržovių augintojų pagalbininkės

Kamanes į pagalbą pasitelkia ir maisto pramonės atstovai. Štai visiems gerai žinomi lietuviškų daržovių augintojai „Kietaviškių gausa“ ne veltui savo pomidorų pakuotes žymi „kamanių užmegzti“ užrašu. Šiandien Kietaviškėse esančiuose šiltnamiuose gyvena apie 140 kamanių šeimų, kurios apdulkina čia auginamus pomidorus. Kodėl vaisių užmezgimui pasitelkiami šie vabzdžiai, kai tai būtų galima padaryti ir rankiniu būdu?

„Žiedų apdulkinimo būdas turi didžiulę įtaką vaisiaus kokybei. Natūraliu būdu, šiuo atveju – su kamanių pagalba, apdulkinti pomidorai yra didesni, jų viduje susiformuoja tvirtos pertvaros, o konsistencija būna itin gera. Be viso to, kamanėms reikėtų dėkoti ir už gausesnį derlių bei sodresnį vaisių skonį. Tuo tarpu iš nenatūraliai apdulkintų žiedų dažnai susiformuoja smulkesni vaisiai, neatitinkantys konkrečiai veislei būdingų savybių, o kartais jie ir visai neužsimezga“, – detalizuoja „Kietaviškių gausos“ vyriausias agronomas Nerijus Rakickas.

Specialistas aiškina, kad pomidorų žiedus galima apdulkinti ir rankiniu būdu, naudojant lazdą. Dienos metu, kai žiedynai pilnai išsiskleidę, reikėtų švelniai braukti per pomidorų viršūnes. Tačiau tai neužtikrintų visiško augalų užmezgimo, o ir vaisiaus kokybė būtų prastesnė. Tuo tarpu, kai kalbame apie auginamus pomidorus pas močiutes šiltnamiuose, N. Rakickas sako, jog juose šiek tiek pasidarbuoja vietinės bitės ar praskrendančios laukinės kamanės.

1 kamanė prilygsta 5 bitėms

Gali kilti klausimas, kodėl „Kietaviškių“ pomidorus užmezga kamanės, o ne bitės. Negailėdamas darbščiosioms šiltnamių pagalbininkėms pagyrų, N. Rakickas palygina, kad viena kamanė atlieka net 4–5 bičių darbą.

„Kamanė, būdama didesnė už bitę, ant savo galinių kojyčių perneša daugiau žiedadulkių, o nutūpusi ant vieno apdulkina ir šalia kekėje esančius žiedus. Apskritai bitės, jei turi iš ko rinktis, nelabai ir mėgsta skristi ant pomidorų žiedelių, nes šie neturi nektaro“, – sako N. Rakickas.

Paklaustas, kodėl kamanės šių daržovių augintojų šiltnamiuose nedūzgia ir aplink agurkų žiedus, agronomas paaiškina, kad taip yra todėl, jog šiandien daugelis agurkų veislių yra savidulkės, tad kamanių pagalba jiems nereikalinga.

Kaip turėtume globoti kamanes?

Bitininkė V. Rimšienė agronomui pritaria pridurdama, kad kamanėms itin tinka pomidorų žiedų sandara, o ir mikroklimatas šiltnamio viduje šiems vabzdžiams darbuotis priimtinas. Vis dėlto, kai kalbame apie laisvėje gyvenančias nykstančias kamanes, bitininkė atkreipia dėmesį, kad kamanėmis, kaip ir bitėmis, reikia rūpintis ir saugoti.

„Prie jų išsaugojimo bent šiek tiek prisidėti galime kiekvienas iš mūsų. Pjaudami kiemuose ar soduose žolę, palikime plotelį žolės su žydinčiais augalais, kad bitinių šeimos vabzdžiai galėtų gyventi jūsų kieme“, – šypsosi bitininkė.

Parengta pagal „Kietaviškių gausos“ pranešimą spaudai